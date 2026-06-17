Інтерфакс-Україна
Події
23:53 17.06.2026

Зеленський провів координаційну розмову з Трампом і Макроном, під час якої підсумували перемовини на саміті G7

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони підсумували перемовини, що відбулися в межах саміту G7, та обговорили подальші дипломатичні кроки і взаємодію.

"Щойно говорили з Президентом США Дональдом Трампом і Президентом Франції Емманюелем Макроном. Важлива координаційна розмова, яка може багато змінити. Підсумували наші перемовини на саміті G7", – зазначив Зеленський у дописі в Телеграм.

За його словами, обговорення мало координаційний характер і стосувалося підсумків попередніх переговорів у рамках саміту.

"Вдячний Президенту Трампу за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру. Вдячний Емманюелю за відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу", – додав він.

Президент наголосив на подальшій роботі над посиленням України та розвитком дипломатичних зусиль: "Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи. Мир потрібен. І ми робимо все, щоб мир наблизити. Дякую!".

Теги: #україна #розмова #франція #сша #президенти

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