Міноборони та Львівський ТЦК заперечили причетність керівництва до затримання Лавриненка

Міністерство оборони України та Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заперечили інформацію про нібито причетність керівництва Міноборони до затримання власника мережі Телеграм-каналів "Труха" Максима Лавриненка та заявили, що поширювані в мережі твердження про "особисті вказівки" не відповідають дійсності.

У відомствах наголосили, що дії під час інциденту 5 червня здійснювалися в межах чинного законодавства під час стандартної процедури перевірки військово-облікових документів.

У Міністерстві оборони заявили, що жодних особистих вказівок керівництва щодо окремих громадян не існує і не може існувати.

"Жодних особистих вказівок керівництва Міністерства оборони щодо окремих громадян не існує і не може існувати. Такі рішення ухвалюються виключно уповноваженими посадовими особами в межах визначених законом повноважень", – йдеться у повідомленні пресслужби.

У Міноборони зазначили, що 5 червня під час спільного патрулювання представників територіального центру комплектування та Національної поліції громадянина було зупинено для перевірки документів. Після встановлення відсутності підстав для відстрочки або бронювання його доставили до ТЦК для оформлення документів відповідно до чинного законодавства, назвавши це стандартною процедурою.

Також у Міноборони заявили, що останні рішення відомства спрямовані на посилення контролю у сфері оборонних закупівель та зменшення можливостей зловживань, а інформаційні кампанії проти керівництва пов'язують із реакцією на антикорупційні заходи.

"Закликаємо журналістів і громадян перевіряти інформацію та звертатися за офіційними коментарями до пресслужби Міністерства оборони", – додали у поширеному дописі.

В свою чергу Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) також зазначив, що інформація, яка поширюється у соціальних мережах щодо обставин доставлення громадянина України Максима Лавриненка до одного з районних ТЦК у Львові, не відповідає дійсності.

За даними відомства, під час спільних заходів із представником поліції у Львові було перевірено військово-облікові документи громадянина та встановлено відсутність чинної відстрочки або бронювання, після чого його доставили до районного ТЦК для уточнення облікових даних і проходження передбачених законом процедур, зокрема медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Окремо в ТЦК підкреслили, що будь-які твердження про ухвалення рішень щодо цієї особи на рівні керівництва Міністерства оборони не відповідають дійсності.

"Рішення в межах таких заходів ухвалюються на підставі перевірки військово-облікових даних конкретної особи та не потребують будь-яких індивідуальних розпоряджень керівництва", – зазначили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Джерела: https://t.me/ministry_of_defense_ua/15746

https://www.facebook.com/share/v/1D4frkD8p1/?mibextid=wwXIfr