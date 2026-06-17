Зеленський прибув з візитом до Брюсселя: заплановано зустрічі із лідерами НАТО, ЄС та Бельгії щодо посилення підтримки України

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де проведе низку зустрічей із представниками НАТО та європейських інституцій, присвячених питанням посилення оборонної підтримки України та координації подальших міжнародних рішень у сфері безпеки.

За його словами, попереду сьогодні зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте: "Прибув до Брюсселя. Попереду сьогодні зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, завтра – з Прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Також запланована аудієнція в Короля бельгійців Філіпа".

Зеленський зазначив, що ці дні є важливими для посилення захисту України, оскільки передбачають низку міжнародних зустрічей і заходів.

"Це важливі дні для посилення нашого захисту: будуть зустрічі з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини, засідання у форматі "Рамштайн" і засідання Європейської ради", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що ці контакти є частиною роботи з посилення обороноздатності України.

"Дякую всім, хто допомагає і підтримує нас. Європа має бути сильною та єдиною. Саме від цього великою мірою залежить, як закінчиться ця війна", – підкреслив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19522