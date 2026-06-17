Зеленський обговорив зі Стуббом підсумки саміту G7, реалізацію домовленостей та посилення ролі Європи у переговорах щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19520

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, у ході якої обговорили підсумки саміту G7 у Франції, ключові домовленості, а також можливу їхню реалізацію та посилення ролі Європи у переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

"Обговорили підсумки саміту G7 у Франції, ключові домовленості. Якщо будуть реалізовані всі речі, про які ми говорили на цьому саміті та зустрічах у рамках G7, будуть однозначно позитивні результати і для наших країн, і для Європи, і глобально", – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що ключовим завданням для України залишається завершення війни Росії проти України "достойним миром" і стабілізація міжнародних відносин.

"Це можна зробити тільки всім разом – Америка, Україна та вся Європа, наші ключові партнери у G7 та у світі. Європа у перемовинах має бути представлена сильно", – зазначив він у повідомленні, поширеному в Телеграм.

Зеленський додав, що найближчими днями планується почати реалізацію окремих нових ідей.

"Найближчими днями спробуємо почати реалізацію деяких нових ідей", – наголосив президент.

