Інтерфакс-Україна
Події
22:20 17.06.2026

Зеленський обговорив зі Стуббом підсумки саміту G7, реалізацію домовленостей та посилення ролі Європи у переговорах щодо завершення війни

1 хв читати
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19520

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, у ході якої обговорили підсумки саміту G7 у Франції, ключові домовленості, а також можливу їхню реалізацію та посилення ролі Європи у переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

"Обговорили підсумки саміту G7 у Франції, ключові домовленості. Якщо будуть реалізовані всі речі, про які ми говорили на цьому саміті та зустрічах у рамках G7, будуть однозначно позитивні результати і для наших країн, і для Європи, і глобально", – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що ключовим завданням для України залишається завершення війни Росії проти України "достойним миром" і стабілізація міжнародних відносин.

"Це можна зробити тільки всім разом – Америка, Україна та вся Європа, наші ключові партнери у G7 та у світі. Європа у перемовинах має бути представлена сильно", – зазначив він у повідомленні, поширеному в Телеграм.

Зеленський додав, що найближчими днями планується почати реалізацію окремих нових ідей.

"Найближчими днями спробуємо почати реалізацію деяких нових ідей", – наголосив президент.
 

Теги: #україна #домовленості #обговорення #президенти #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:52 17.06.2026
Зеленський прибув з візитом до Брюсселя: заплановано зустрічі із лідерами НАТО, ЄС та Бельгії щодо посилення підтримки України

Зеленський прибув з візитом до Брюсселя: заплановано зустрічі із лідерами НАТО, ЄС та Бельгії щодо посилення підтримки України

21:58 17.06.2026
Повоєнна економіка України має стати найліберальнішою та найконкурентнішою в ЄС – Буданов

Повоєнна економіка України має стати найліберальнішою та найконкурентнішою в ЄС – Буданов

19:00 17.06.2026
Папа Римський Лев XIV закликав молитися за закінчення війни в Україні

Папа Римський Лев XIV закликав молитися за закінчення війни в Україні

18:57 17.06.2026
Стати представником ЄС на переговорах з РФ не може людина, яка походить із великої країни Євросоюзу, вважає Мелоні

Стати представником ЄС на переговорах з РФ не може людина, яка походить із великої країни Євросоюзу, вважає Мелоні

16:19 17.06.2026
Країни G7 збільшать військовий та фінансовий внесок в Україну та посилять санкційний тиск на РФ – Мерц

Країни G7 збільшать військовий та фінансовий внесок в Україну та посилять санкційний тиск на РФ – Мерц

12:01 17.06.2026
IFC реалізує в Україні фінтех-проєкт із бюджетом $2,83 млн

IFC реалізує в Україні фінтех-проєкт із бюджетом $2,83 млн

22:32 16.06.2026
Зеленський: після відкриття першого кластеру важливо зберегти динаміку переговорів щодо вступу до ЄС

Зеленський: після відкриття першого кластеру важливо зберегти динаміку переговорів щодо вступу до ЄС

20:34 16.06.2026
Зеленський і президент Кенії обговорили інвестиції, продовольчу безпеку та можливість спільних проєктів

Зеленський і президент Кенії обговорили інвестиції, продовольчу безпеку та можливість спільних проєктів

14:25 16.06.2026
ЄС надасть EUR75 млн на відновлення НБК Чорнобильської АЕС

ЄС надасть EUR75 млн на відновлення НБК Чорнобильської АЕС

04:58 16.06.2026
Кошта: відкриття переговорів про вступ України до ЄС – історичний крок

Кошта: відкриття переговорів про вступ України до ЄС – історичний крок

ВАЖЛИВЕ

Українські дрони не атакували Брянщину, коли там трапився інцидент з автобусом з дітьми, – Генштаб

Міноборони: Будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, їхні функції мають бути перерозподілені

Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

Зеленський про результати саміту G7: Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО

Командувач Нацгвардії: повертаємо кожного другого бійця, який пішов в СЗЧ

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" призначає додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів 23 та 24 червня через високий попит

Україна заперечує причетність до атаки на автобус у Брянській області – Лубінець

Латвія передає Україні одну з КГУ старої ТЕЦ-2 та готова передати ще три – прем'єр

Трамп заявив, що не зобов'язаний ставити підпис під меморандумом між США та Іраном

Голова Херсонської МВА провів зустріч з представниками UNICEF щодо реконструкції об'єктів "Херсонтеплоенерго"

Уряд провів низку кадрових змін у складі керівництва міністерств і відомств

Трамп готовий скасувати санкції проти Ірану лише в тому випадку, якщо той "поводитиметься добре"

Зеленський і Моді обговорили співпрацю між країнами

Варшава та Берлін підписали угоду про співпрацю у сфері оборони

Внаслідок обстрілу Києва постраждав ВДНГ – гендиректор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА