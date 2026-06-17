Інтерфакс-Україна
Події
22:10 17.06.2026

"Укрзалізниця" призначає додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів 23 та 24 червня через високий попит

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У відповідь на високий попит на залізничні перевезення АТ "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд №743/744 сполученням Київ-Львів та у зворотному напрямку, який курсуватиме 23 та 24 червня.

За інформацією відомства, маршрут Київ-Львів залишається найбільш популярним. Протягом минулого тижня ним скористалися 21 тис. пасажирів.

"Аби на наступному тижні ще більше людей мали можливість відправитися у мандрівку, ми призначаємо додатковий поїзд 743/744 Київ-Львів на 23 та 24 червня", – йдеться в повідомленні, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що швидкісний поїзд Інтерсіті+ перебуватиме в дорозі 6 годин і є найшвидшим варіантом сполучення між Києвом і Львовом.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EWnmGzB19/?mibextid=wwXIfr

Теги: #маршрут #потяг #уз #призначення

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