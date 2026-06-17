Повоєнна економіка України має стати найліберальнішою та найконкурентнішою в ЄС – Буданов

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Повоєнна економіка України має бути найбільш ліберальною, відкритою та конкурентною в Європейському Союзі, а завдання держави полягає не лише у відбудові країни, а й у проведенні масштабної економічної трансформації, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Про це він сказав під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва, в якому взяли участь прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, урядовці, представники Офісу президента, народні депутати та підприємці.

"Економіка повоєнної України має бути найбільш ліберальною, відкритою та конкурентною у Європейському Союзі. Наше завдання – не просто відбудувати, а здійснити наймасштабнішу економічну трансформацію на континенті за останні десятиліття", – наголосив він.

За словами керівника ОП, нова економіка України повинна базуватися на трьох стратегічних стовпах: викоріненні корупції та забезпеченні рівних правил гри, створенні потужного промислового ядра для зміцнення обороноздатності та відновлення країни, а також побудові інноваційної економіки, інтегрованої у світові ринки.

Під час засідання було презентовано проєкт стратегії "Економіка майбутнього", над яким працює спільна команда Офісу президента, уряду, McKinsey, Світового банку, міжнародних експертів та українського бізнесу.

Він також повідомив, що представники бізнесу відзначили вирішення частини проблемних питань, порушених на попередньому засіданні ради два місяці тому.

"Продовжуємо прибирати перешкоди для ефективної роботи української економіки", – підкреслив керівник Офісу президента.