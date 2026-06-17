Інтерфакс-Україна
Події
21:49 17.06.2026

Україна заперечує причетність до атаки на автобус у Брянській області – Лубінець

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Україна заперечує причетність до атаки на автобус у Брянській області – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не має жодного відношення до атаки на автобус у Брянській області РФ, про яку повідомляють російські джерела.

За словами омбудсмана, після поширення інформації про атаку на автобус із дітьми він терміново зв'язався з білоруською стороною та отримав первинну інформацію щодо події.

"Під час спілкування окремо наголосив: Україна не має жодного відношення до цієї події", – повідомив Лубінець.

Він підкреслив, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільних об'єктах та цивільному населенню, а на території Російської Федерації уражають виключно військові цілі.

"На відміну від Росії, яка щоденно атакує українські міста, житлові будинки та вбиває мирних громадян, Україна діє в межах норм міжнародного гуманітарного права", – зазначив омбудсман.

Лубінець також не виключив, що інцидент може бути провокацією або інформаційною операцією: "Не виключаю, що йдеться про чергову провокацію або інформаційну операцію, вигідну насамперед Російській Федерації".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини додав, що готовий долучитися до прозорого та неупередженого встановлення всіх фактів і обставин цієї події.

 

Теги: #брянськ #автобус #спростування

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