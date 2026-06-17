Латвія передає Україні одну з КГУ старої ТЕЦ-2 та готова передати ще три – прем'єр

Латвія вже готова транспортувати в Україну одну з когенераційних установок своєї ТЕЦ-2 та в подальшому передати ще три такі установки з цієї станції, повідомив прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс.

"Радий, що в рамках співпраці Латвії та України було забезпечено бюджет на транспортування старої когенераційної установки TEЦ-2 (…). Дуже важливо встигнути доставити та встановити це для міста Харкова до настання зими", – написав Кулберг в мережі Х у середу.

Він також зазначив, що в розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив готовність допомогти ще трьома старими когенераційними установками TEЦ-2, "щоб Україна мала можливість забезпечити виробництво тепла та електроенергії".

Зі свого боку прем'єр-міністр України Юлія Свириденко висловила подяку очільнику латвійського уряду.

"Дякуємо, що підтримуєте Україну не лише на словах, а й на ділі. Ваша підтримка енергетичної інфраструктури та нашої оборонної співпраці допоможе врятувати життя та зміцнити нашу стійкість!", – написала Свириденко в мережі Х.

Як повідомлялося, перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль під час міжнародної конференції "Енергетичний Рамштайн" у Києві в квітні зазначив, що Україна готується прийняти обладнання восьми виведених з експлуатації теплоелекстростанцій у країнах Європейського союзу, яке могло б стати в нагоді для ремонтів пошкоджених ударами РФ українських станцій, повідомив.

Тоді він уточнив, що українські фахівці вже обстежили 8 виведених з експлуатації ТЕС/ТЕЦ у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

Нещодавно Шмигаль зазначив, що Україна очікує на поставку обладнання з виведеної з експлуатації Ризької ТЕЦ на енергооб'єкти Харківщини.

Місяць тому готовність передати Україні обладнання з виведеної з експлуатації ТЕЦ висловила Фінляндія.