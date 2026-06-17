Інтерфакс-Україна
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21:05 17.06.2026

Трамп заявив, що не зобов'язаний ставити підпис під меморандумом між США та Іраном

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Трамп заявив, що не зобов'язаний ставити підпис під меморандумом між США та Іраном

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що він міг би взяти участь у церемонії підписання американсько-іранського меморандуму, але це не входить до його обов'язків як лідера країни.

"Я міг би взяти участь. Це меморандум про взаєморозуміння. Це дуже важливо, але це не той формат документа, під яким я повинен підписуватись", – сказав Трамп на пресконференції у відповідь на запитання, чи міг би він взяти участь у підписанні угоди про початок врегулювання кризи.

Раніше Трамп на тій самій пресконференції припустив, що меморандум можуть підписати у четвер або п'ятницю.

Проте портал Axios із посиланням на джерела повідомляв, що США, Іран та країни-посередники розглядають варіант провести підписання американсько-іранського меморандуму не в п'ятницю на зустрічі представників сторін, а в середу в дистанційному форматі.

До цього високопоставлений член американської адміністрації заявляв, що Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф підписали меморандум в електронній формі ще в неділю. Водночас одне з джерел Axios спростувало цю інформацію, а інше зазначило, що церемонія відбулася, і за нею послідує друга.

Теги: #меморандум #іран #сша

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