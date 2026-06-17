Інтерфакс-Україна
Події
21:00 17.06.2026

Голова Херсонської МВА провів зустріч з представниками UNICEF щодо реконструкції об'єктів "Херсонтеплоенерго"

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Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько провів зустріч із представником фонду UNICEF, під час якої обговорили реалізацію проєктів у межах раніше підписаного меморандуму про співпрацю з МКП "Херсонтеплоенерго".

"Йдеться про реконструкцію чотирьох об'єктів критичної інфраструктури нашої громади. Загальна вартість робіт становить понад 37 мільйонів гривень", – написав Шанько в телеграм-каналі.

Він вказав, що в рамках реконструкції застаріле та фізично зношене обладнання буде замінене на сучасне, більш надійне та енергоефективне. Це дозволить підвищити стабільність роботи системи теплопостачання та зменшити ризики аварійних ситуацій в умовах війни.

"Особливо важливо, що такі рішення ми реалізуємо вже зараз, готуючись до наступного осінньо-зимового періоду та посилюючи стійкість критичної інфраструктури громади. Кожен оновлений об'єкт, кожен реалізований проєкт і кожна інвестиція в інфраструктуру – це внесок у стійкість Херсона. Дякую команді ЮНІСЕФ за те, що залишаєтеся поруч із нашою громадою та допомагаєте втілювати рішення, важливі для тисяч херсонських родин", – резюмував голова МВА.

 

Теги: #херсон #unicef

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