Інтерфакс-Україна
Події
20:50 17.06.2026

Уряд провів низку кадрових змін у складі керівництва міністерств і відомств

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Уряд провів низку кадрових змін у складі керівництва міністерств і відомств

Кабінет міністрів України провів низку кадрових змін у складі керівництва міністерств і відомств.

Як повідомив у середу представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін звільнив Андрія Братуся з посади заступника міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Звільнено також Олександра Задорожного з посади державного секретаря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Кабмін призначив Ігоря Реву заступником міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Віктора Войналовича – першим заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

 

Теги: #кабмін #кадри

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