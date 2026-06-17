Уряд провів низку кадрових змін у складі керівництва міністерств і відомств

Кабінет міністрів України провів низку кадрових змін у складі керівництва міністерств і відомств.

Як повідомив у середу представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін звільнив Андрія Братуся з посади заступника міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Звільнено також Олександра Задорожного з посади державного секретаря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Кабмін призначив Ігоря Реву заступником міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Віктора Войналовича – першим заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.