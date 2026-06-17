Інтерфакс-Україна
Події
20:43 17.06.2026

Трамп готовий скасувати санкції проти Ірану лише в тому випадку, якщо той "поводитиметься добре"

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Трамп готовий скасувати санкції проти Ірану лише в тому випадку, якщо той "поводитиметься добре"

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти Ірану почнуть скасовуватися, щойно той почне "поводитися пристойно".

"У нас є санкції, які ніколи не дозволять їм відновитися. У них не буде грошей. Вони житимуть у злиднях. Тоді 91 мільйон людей голодуватиме. Тож щось відбудеться лише тоді, коли вони почнуть поводитися пристойно", – сказав Трамп у середу на пресконференції за підсумками саміту G7.

За словами президента США, "коли вони почнуть поводитися добре, ми це (санкції, – "ІФ-У") скасуємо, нам доведеться".

Трамп також заявив, що США могли б продовжувати військову кампанію проти Ірану, однак такий підхід загрожував би серйозними труднощами для економіки.

"Ось чого я не хотів би побачити – економічної катастрофи. Якщо ви продовжите так діяти, таке могло б статися", – сказав президент.

Водночас, як уточнює CNN, Трамп сказав, що не хотів би стати президентом, який спровокував нову Велику депресію – світову економічну кризу 1930-х років.

Однак, запевнив Трамп, США могли б продовжувати бомбардування Ірану тижнями і навіть роками.

Також він сказав, що якщо Вашингтон і Тегеран не домовляться протягом 60 днів, США можуть відновити удари по Ірану.

 

Теги: #іран #позиція #трамп #сша

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