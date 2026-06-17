Зеленський і Моді обговорили співпрацю між країнами

Фото: https://t.me/OP_UA

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Наші країни мають великий потенціал для співпраці, і ми вже реалізуємо спільні проєкти. Сьогодні ми обговорили, як наповнити їх ще більшим змістом і розвинути співробітництво в різних галузях", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він додав, що Моді зацікавлений у розвитку взаємовигідних відносин з Україною та бачить, що це партнерство може зробити сильнішими обидві країни.

"Є хороші промислові та інші проєкти, які можемо реалізувати разом. Домовилися, що наші команди опрацюють усі деталі", – зазначив президент.