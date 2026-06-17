Інтерфакс-Україна
Події
20:37 17.06.2026

Зеленський і Моді обговорили співпрацю між країнами

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Зеленський і Моді обговорили співпрацю між країнами
Фото: https://t.me/OP_UA

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Наші країни мають великий потенціал для співпраці, і ми вже реалізуємо спільні проєкти. Сьогодні ми обговорили, як наповнити їх ще більшим змістом і розвинути співробітництво в різних галузях", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він додав, що Моді зацікавлений у розвитку взаємовигідних відносин з Україною та бачить, що це партнерство може зробити сильнішими обидві країни.

"Є хороші промислові та інші проєкти, які можемо реалізувати разом. Домовилися, що наші команди опрацюють усі деталі", – зазначив президент.

 

Теги: #зустріч #індія #премєр

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