Варшава та Берлін підписали угоду про співпрацю у сфері оборони

Віцепрем'єр, голова Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали у Варшаві двосторонню угоду про співпрацю у сфері оборони, повідомила в середу пресслужба польського військового відомства.

"Угода про співпрацю у сфері оборони між Польщею та Німеччиною охоплює, серед іншого, нарощування потенціалу стримування та оборони, розвиток кіберсил, захист східного кордону ЄС та східного флангу НАТО, підвищення військової мобільності, захист Балтійського моря, критичної інфраструктури та морських комунікаційних шляхів", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Польщі наголосили, що угода "стане правовою основою, яка визначатиме нові, сучасні рамки взаємної співпраці сторін у питаннях оборони". "Ініціатива спрямована на систематизацію поточної оперативної співпраці з урахуванням поточної ситуації в галузі безпеки в Центральній та Східній Європі. Документ доповнить оборонні механізми в рамках НАТО та Європейського Союзу", – додали там.

Угода замінить чинну Рамкову угоду між урядами Польщі та Німеччини про співпрацю у сфері оборони, підписану у Варшаві в червні 2011 року.