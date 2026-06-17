Внаслідок обстрілу Києва постраждав ВДНГ – гендиректор

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Внаслідок останнього обстрілу Києва росіянами постраждав ВДНГ, повідомив генеральний директор національного комплексу "Експоцентр України" Євген Мушкін.

"У багатьох павільйонах та локаціях вибито вікна, є пошкодження інфраструктури. Особливо сильно постраждала Оранжерея – там вибито 62 вікна. За попередньою оцінкою, сума шкоди, що нанесла держава-терорист пам'яткам архітектури та іншим активам Експоцентру, становить близько 1,2 млн грн", – написав Мушкін у Facebook в середу.

Він зазначив, що команда ВДНГ, резиденти та партнери вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути простір до нормального стану. ВДНГ відкритий та продовжує працювати для відвідувачів.

"Найкраща підтримка нам – приходьте на ВДНГ провести тут свій вільний час. Завітайте на улюблені локації, прогуляйтеся Оранжереєю, відвідайте Музей гітар в Universum Hall у павільйоні № 6, оберіть нову книжку в Book.ua space та підтримайте тих, хто щодня підтримує цей простір для вас. Кожен візит, кожна покупка й кожне тепле слово мають значення", – додав він.