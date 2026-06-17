Зеленському і Путіну треба переговорити, але вони просто не знають як це зробити, вважає Трамп

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Президент США Дональд Трамп вважає, що розмови про шляхи припинення російсько-української війни на полях саміту "великої сімки" (G7) у м. Евіан-ле-Бен (Франція) були продуктивними, а Володимиру Путіну треба поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським, але, за його переконанням, ті не знають, як це зробити.

"Вчора вранці у нас була продуктивна розмова про російсько-українську війну. Я говорив з президентом Путіним, я говорив з президентом Зеленським. Президент Путін говорив по телефону зі мною. Здається, що там дуже багато солдат втрачають обидві сторони. Росія більше втрачає, тому що вони нападають, а коли ви нападаєте у війні, наступаєте, ви втрачаєте більше людей. Але я під час своєї недільної розмови з президентом Путіним поділився з ним своєю інформацією. У мене була дуже вдала розмова із президентом Путіним, і з президентом Зеленським. Їм треба поговорити, але вони просто не знають як це зробити. Вони просто не знають, як їм переговорити між собою", – сказав Трамп на пресконференції в середу.

Президент США назвав саміт надзвичайно успішним та одним із найуспішніших в історії "сімки".