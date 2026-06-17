Інтерфакс-Україна
Події
19:44 17.06.2026

Трамп заявив, що розраховує на підписання угоди з Іраном у четвер або п'ятницю

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що сподівається на підписання американсько-іранського меморандуму про взаєморозуміння у четвер або п'ятницю.

"Угоду, якої ми досягли з Іраном минулої неділі, підпишуть незабаром. Завтра, можливо, післязавтра", – сказав Трамп на пресконференції за підсумками саміту G7.

Водночас раніше портал Axios із посиланням на джерела повідомляв, що США, Іран та країни-посередники розглядають варіант підписання американсько-іранського меморандуму не в п'ятницю на зустрічі представників сторін, а в середу в дистанційному форматі.

Теги: #іран #угода #сша #трамп #підписання

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