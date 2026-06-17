Інтерфакс-Україна
Події
19:37 17.06.2026

Трамп закликав країни G7 зайняти більш жорстку позицію, щоб Україна повернула окуповані території – Макрон

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Трамп закликав країни G7 зайняти більш жорстку позицію, щоб Україна повернула окуповані території – Макрон
Фото: скриншот відео

Президент Франції Еманюель Макрон заявляє, що президент США Дональд Трамп на полях саміту країн "великої сімки" (G7), який пройшов 15-17 червня у м. Евіан-ле-Бен (Франція), виступив з ініціативою зайняти жорсткішу позицію, щоб Україна змогла повернули свої нині окуповані території.

"Текст, який ми схвалили (заключна декларація G7 – ІФ-У)… визнає цілісність української території та говорить саме те, що ми підтримували, всі семеро – не нам вирішувати, де починається ця дискусія щодо території. Ми завжди це казали. Якби ми були на місці України, ми б не терпіли, щоб хтось інший приймав це рішення за нас. І саме це ми підтримали – cаме українці обговорюватимуть свою територію. Але президент Трамп також дуже чітко сказав, що нам потрібно зайняти набагато жорсткішу позицію, і територія має повернутися до України. І він має рацію. Тож ми підтримуємо цілісність української території, і це позиція G7", – сказав Макрон на пресконференції на підсумками саміту в середу.

За його словами, російська сторона не здійснює ніяких кроків щодо завершення війни. "Я навіть був готовий до того, щоб президент Путін приїхав сюди, щоб ми обговорили питання. Він не приїхав…. Тож президент Трамп, як і всі ми, просто взяв до уваги, що сьогодні з боку Росії немає серйозного бажання миру", – сказав президент Франції.

Він також зазначив, що "ми всі з великою повагою почули стан ситуації, описаний президентом Зеленським, ми всі бачили, що Україна чинить опір набагато краще, ніж люди думали, і що Росія перебуває у складній ситуації".

"Ми всі сказали, що збираємося збільшити нашу підтримку України. Ми всі сказали, що посилюватимемо тиск на Росію, і ми всі сказали, що повинні йти цим шляхом. І це справжня зміна. Це справжня зміна порівняно з тим, що ми бачили останніми місяцями, не з європейського боку, а з боку членів G7 та всіх тих, хто покликаний підтримувати Україну", – наголосив Макрон.

Президент Франції додав, що саміт продемонстрував "глибоку зміна підходу, бажання, волю з боку Сполучених Штатів співпрацювати з європейцями для підтримки України, спільну волю рухатися вперед у цьому питанні, а також з точки зору військової підтримки оборонних систем та далекобійних можливостей, це ключовий факт".

"Я завжди довіряв президенту Трампу. Я завжди говорив йому щось, коли у нас виникали розбіжності, ми казали, що не погоджуємося, але коли він брав на себе зобов'язання перед нами, він завжди робив те, що обіцяв. І сьогодні Сполучені Штати Америки взяли на себе зобов'язання. Це дуже важливо", – сказав він.

Макрон наголосив, що на минулій зустрічі G7 рік тому "позиція була зовсім іншою, і ми все змінили". "Європейці, разом з нашими іншими партнерами – Канадою, Японією, Австралією, Новою Зеландією, Кореєю – створили цю коаліцію готових сказати, що ми запропонуємо гарантії безпеки. І ми весь час були поруч з українською стороною, і українці досягли хороших результатів, і Сполучені Штати разом з нами подивилися на те, яка зараз ситуація, усвідомили, що нам потрібно бути разом, побачили відмову з боку Росії від щирої дискусії, що унеможливило просування вперед. І це дозволило нам провести всі дискусії, які ми мали на саміті G7, та з президентом Зеленським. І зрештою, це була повторна синхронізація, співпраця з усіх сторін у нашому підході до України та в рішеннях, які ми прийняли і які є в нашому спільному тексті. Це дуже добре", – розповів він.

Президент Франції також підтвердив, що учасники "великої сімки" дійшли згоди щодо посилення санкцій проти РФ. "Щодо України, ми підтримуємо повну цілісність. Ми рішуче підтримуємо санкції проти Росії", – резюмував Макрон.

Теги: #перемовини #території #g7

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