США та ЄС близькі до схвалення експлуатації літаків Boeing 737-7 MAX та 737-10 MAX

Влада США та ЄС близька до допуску до експлуатації двох нових моделей літаків 737 MAX американської компанії Boeing Co., пише Reuters із посиланням на виконавчого директора Європейського агентства з авіаційної безпеки (EASA) Флоріана Гійерме та високопоставленого американського чиновника зі сфери авіації.

Федеральне управління цивільної авіації США (Federal Aviation Administration, FAA) перебуває на фінальній стадії сертифікації 737-7 та 737-10, зазначає агентство.

Своєю чергою Гійєрме заявив на конференції з питань безпеки, що 737-10 – один із головних пріоритетів агентства.

"Ми дуже добре просуваємося до остаточного завершення останніх етапів, – наводить його слова Reuters. – Гадаю, добре, що ми зможемо завершити їх найближчим часом, оскільки зможемо перегорнути сторінку й рухатися далі".

Акції Boeing подорожчають на 0,8% під час торгів у середу.