Інтерфакс-Україна
Події
19:21 17.06.2026

Нідерланди обіцяють Україні EUR500 млн на безпілотники та іншу зброю

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Нідерланди обіцяють Україні EUR500 млн на безпілотники та іншу зброю
Фото: Pixabay

Уряд Нідерландів пообіцяв придбати для України дрони та обладнання протиповітряної оборони на загальну суму EUR500 млн, повідомляє Reuters.

"Дрони на суму EUR250 млн будуть закуплені у нідерландських оборонних компаній. Решта EUR250 млн буде витрачена в рамках ініціативи з постачання Україні зброї, виробленої у Сполучених Штатах (PURL)", – йдеться у повідомленні.

Разом із новим анонсом загальний внесок Нідерландів в ініціативу PURL сягне EUR1 млрд. Вона передбачає постачання Україні обладнання та ракет для протиповітряної оборони, а також боєприпасів для винищувачів F-16 та інших систем.

Нідерланди та Україна також підписали лист про наміри щодо співпраці в галузі оборонних інновацій.

 

Теги: #допомога #військова #нідерланди

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