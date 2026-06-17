Папа Римський Лев XIV закликав молитися за закінчення війни в Україні

Папа Римський Лев XIV засудив російські удари по Києво-Печерській лаврі і закликав до переговорів.

"Надходять тривожні новини про війну в Україні, яка продовжує розширюватися. Є багато невинних жертв, загинули рятувальники, а церкви та об’єкти культурної спадщини зруйновані вогнем. Я солідарний з усіма, хто оплакує своїх близьких, з пораненими та з тими, хто серед насильства продовжує мужньо служити життю. Давайте молитися, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, загасити ненависть і зробити можливим справедливий та тривалий мир", – написав він в соцмережі Х.