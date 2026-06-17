Інтерфакс-Україна
Події
18:44 17.06.2026

Трамп погоджується, що РФ не готова до мирних перемовин, – Макрон

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Трамп погоджується, що РФ не готова до мирних перемовин, – Макрон
Фото: скриншот відео

Президент Франції Емманюель Макрон заявляє, що президент США Дональд Трамп на полях саміту країн "великої сімки" (G7), який проходить 15-17 червня у м. Евіан-ле-Бен (Франція), висловив згоду із тим, що російська сторона не виявляє готовності до мирних перемовин.

"Президент Трамп, як і всі ми, погодився, що Росія не виявила серйозної готовності проводити мирні переговори чи дискусії", – наводить слова Макрона в середу видання Clash Report.

Теги: #перемовини #макрон #трамп #рф

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