Болгарія не підтримає новий пакет санкцій щодо РФ – МЗС

Болгарія не підтримає санкції ЄС щодо глави РПЦ патріарха Кирила, внесені до чергового пакету, оскільки ці санкції є радше символічним жестом, ніж такими, що мають реальний економічний ефект.

"Санкції щодо патріарха Кирила належать саме до категорії символічних санкцій, що не мають економічного ефекту", – наводить Болгарське національне радіо слова голови МЗС Болгарії Веліслави Петрової-Чамової.

"Санкції покликані мати економічні наслідки. Коли йдеться про санкції, що мають переважно символічний характер, а не економічні наслідки, Болгарія виступає проти", – заявила вона.

"Позиція Болгарії досить чітка – ми підтримуємо санкції, які мають економічний ефект і які носять не символічний, а справді економічний характер, тому що, як я вже багато разів говорила, наша головна мета – досягти ситуації, в якій буде можливо вести ефективні переговори", – зазначила глава МЗС Болгарії.

Водночас Петрова-Чамова висловилася й проти деяких енергетичних санкцій, внесених до обговорюваного 21-го пакету, зазначивши, що вони "вплинуть на країну", при цьому вона не стала вдаватися в подробиці.

В свою чергу видання Politico повідомляє: "За інформацією EU Observer, Комісія запропонувала включити російського патріарха Кирила до списку санкцій. Причиною названо його підтримку війни в Україні. Останніми днями болгарські ЗМІ повідомляли, що Болгарія намагатиметься захистити російського духовного лідера. З усіх болгарських митрополитів лише Наум Руський висловив офіційну позицію, в якій він приєднався до Вселенського патріарха Варфоломія, який засудив напад на Києво-Печерську лавру в українській столиці".

21-й пакет санкцій проти РФ був запропонований Європейською комісією 9 червня. Його ухвалення очікується до кінця липня.