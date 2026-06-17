Віцепрем'єр Кулеба готовий співпрацювати зі слідством і заявляє, що ніколи не приховував доходів

Фото: Мінрозвитку громад

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба прокоментував прохання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) визнати набуті ним активи на суму майже 5 млн грн, заявивши, що з повагою ставиться до встановлених законом процедур і повноважень, готовий співпрацювати зі слідством, а провадження проти нього є цивільним, а не кримінальним.

"Протягом усієї своєї публічної діяльності я діяв відкрито, не приховував своїх доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню. Уся необхідна інформація в установленому законом порядку відображалася в деклараціях та перебуває у відкритому доступі", – сказав Кулеба в коментарі "Суспільному" в середу.

Як повідомлялося, САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, набутих Кулебою через свою сестру. Позов мотивовано тим, що у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міськдержадміністрації, той уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у Києві, а у 2023 році, будучи заступником керівника Офісу президента України, забезпечив укладення договорів купівлі-продажу цих об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо цих об’єктів, залучивши до цього свого водія.

В САП наголошують, що аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та його родини установив, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.