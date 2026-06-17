Туристичний сезон в Криму цього року буде тільки для українських дронів – Федоров

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Тимчасово окупований Крим найближчим часом "перетвориться в острів" завдяки тому, що українські безпілотники дедалі сильніше ускладнюють росіянам логістику, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Дуже багато уваги, дуже багато всього туди летить. По суті, відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян", – сказав Федоров в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING, підготовленому спільно з Армія Медіа.

Міністр додав, що більше нічого не може розповісти, але зауважив у цьому контексті, що держава правильно спланувала закупівлі на цей рік в лютому. Таким чином, як наголосив Федоров, за перші чотири місяці 2026 року Україна закупила більше безпілотників, ніж за весь минулий рік.

За його словами, особливий акцент зроблено на дронах з оптоволоконним управлінням та далекобійних системах Middle Strike, а обсяг контрактів уже на 300% перевищує показники 2025 року. За його словами, в основному акцент був зроблений на дронах з оптоволокном, Middle Strike дронах.

"І законтрактували їх (мідл-страйки-ІФ-У). Не буду говорити скільки, але це на 300% більше, ніж за весь минулий рік вже. І ще продовжуємо", – додав міністр.

За словами міністра оборони, "для росіян починається пекло, з яким важко впоратися – і це вікно можливостей, яке в нас на сьогодні є".

Крім того, Федоров як приклад розповів про продовження торішньої дронову операції "Ашан", яка цьогоріч має назву "АртАшан". В минулому році за три ночі Сили оборони використали тисячу дронів і знищили майже 800 одиниць російської техніки. І це на пів року зірвало механізовані штурми РФ. Говорячи вже про "АртАшан" Федоров розповів, що нещодавно ЗСУ розробили спеціальний снаряд, який розриває дуло російській артилерії: за 2 ночі українські воїни спалили 250 артсистем окупантів.

"Але сезон туристичний в Криму цього року буде тільки для наших дронів", – сказав міністр.