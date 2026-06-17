Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи завершення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з президентом Бразилії Лулою да Сілвою на полях саміту "великої сімки" (G7), який проходить 15-17 червня у м. Евіан-ле-Бен (Франція).

Глава Української держави повідомив в Телеграм в середу, що під час зустрічі йшлося "насамперед щодо шляхів припинення агресивної війни Росії", і назвав зустріч "хорошою".

"Президент поділився своїми думками про можливі дипломатичні підходи. Я поінформував про реальне ставлення російського суспільства до війни, а також про нашу дипломатичну взаємодію зі США та іншими партнерами", – написав Зеленський.

Президент України додав, що домовився з бразильським колегою про подальші контакти.