Інтерфакс-Україна
Події
18:09 17.06.2026

Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи завершення війни в Україні

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з президентом Бразилії Лулою да Сілвою на полях саміту "великої сімки" (G7), який проходить 15-17 червня у м. Евіан-ле-Бен (Франція).

Глава Української держави повідомив в Телеграм в середу, що під час зустрічі йшлося "насамперед щодо шляхів припинення агресивної війни Росії", і назвав зустріч "хорошою".

"Президент поділився своїми думками про можливі дипломатичні підходи. Я поінформував про реальне ставлення російського суспільства до війни, а також про нашу дипломатичну взаємодію зі США та іншими партнерами", – написав Зеленський.

Президент України додав, що домовився з бразильським колегою про подальші контакти.

Теги: #війна #сілва #зеленський

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