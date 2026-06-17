Близько 60 млрд грн вдалося знайти для запуску першого етапу армійської реформи цього року – Федоров

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Фінансовою основою першого етапу трансформації Сил оборони стали близько 60 млрд гривень, які вдалося вивільнити після масштабного внутрішнього аудиту Міноборони, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Щоб запустити перший етап армійської реформи, ми вже прийняли нормативні акти, вже анонсували, що вже з червня ця реформа стартує. Ми над нею працювали останні 4 місяці, Відразу після призначення почали працювати. В цьому році тільки для того, щоб провести цю реформу, потрібно 60 плюс мільярдів грн", – сказав Федоров в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING, підготовленому спільно з Армія Медіа.

Він зазначив, що ці кошти були знайдені всередині Міністерства оборони, завдяки внутрішній оптимізації: "перестаємо купувати те, що не потрібно купувати, проводимо тендери, починаємо економити там, де можна зекономити".

"Якби ми чекали, поки хтось прийде і дасть бюджет або партнери, тоді б ми реформу могли і не стартувати в цьому році, могли б вже і не встигнути взагалі почати цю реформу. Тому, звичайно, що нам не вдасться на першому кроці зробити для всіх все ідеально і всім підвищити грошове забезпечення. Але наблизитися до справедливості, до того, щоб створити правила гри, показати світ в кінці тунеля, дати свободу тим людям, які борються за нашу свободу, планувати власне життя можливість. Для цього ми ресурси внутрішні знайшли і знайдемо на всі подальші кроки цієї реформи", – заявив міністр.

У заступник міністра оборони України Мстислав Банік повідомив, що кошти для реалізації великої армійської реформи, що включає підвищення зарплат військовим, були знайдені з бюджетів Міноборони.