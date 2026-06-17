Інтерфакс-Україна
Події
17:48 17.06.2026

На Київщині викрито організовану групу, яка постачала наркотики до СІЗО

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На Київщині викрито організовану групу, яка постачала наркотики до СІЗО
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці на Київщині викрили та припинили діяльність організованої групи з семи осіб, які налагодили незаконний збут наркотиків у Києві, Київській області та ДУ "Київський слідчий ізолятор", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, схему організував один із ув’язнених, який, перебуваючи у слідчому ізоляторі, координував діяльність спільників як усередині установи, так і на волі. Учасники групи закуповували метадон та інші препарати з обмеженим обігом, маскували їх у продуктах харчування й надсилали поштовими відправленнями до СІЗО. Там наркотики збували, а отримані кошти розподіляли між організаторами схеми", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники групи щомісяця збували на території Києва та області від 300 до 800 таблеток метадону, вартість однієї з яких на чорному ринку становила від 400 до 600 гривень.

"Слідство також встановило, що окремі особи, які перебували на замісній підтримувальній терапії, всупереч встановленим правилам отримували метадон одночасно у кількох медичних закладах, що дозволяло накопичувати препарат для подальшого незаконного збуту", – наголосили в прокуратурі.

Правоохоронці задокументували численні факти збуту та пересилання наркотичних засобів, зокрема поштовими відправленнями до слідчого ізолятора, а також провели низку оперативних закупок метадону.

Під час 15 санкціонованих обшуків вилучено метадон, димедрол, соннат, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, медичну документацію, журнали обліку наркотичних препаратів, рецептурні бланки, комп’ютерну техніку та готівкові кошти.

Усім учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Теги: #сізо #наркодилер

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