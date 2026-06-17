Інтерфакс-Україна
Події
17:44 17.06.2026

Окупанти вночі атакували цивільну інфраструктуру та АЗС у Тростянці, без жертв – мер

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Автозаправні станції знищені, пошкоджена цивільна інфраструктура та приватні будинки в місті Тростянець Сумської області в ніч на середу, повідомив мер міста Юрій Бова.

"Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь. Без жертв серед цивільних", – написав Бова в Телеграм.

За його словами, місто вночі атакували 23 дрони типу "Шахед", випущені окупантами. Удари прийшлися, зокрема, по цивільній інфраструктурі, повідомив Бова.

Як повідомлялося, Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 97 зі 119 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести.

Теги: #тростянець #бпла_рф

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