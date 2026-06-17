Інтерфакс-Україна
Події
17:27 17.06.2026

Курс "Військове лідерство" запущений в додатку "Армія+"

1 хв читати
Курс "Військове лідерство" запущений в додатку "Армія+"
Фото: Міноборони України

Новий навчальний курс "Військове лідерство" запущений в додатку "Армія+" у розліді "Навчання", він допоможе зрозуміти, як формувати довіру в підрозділі, ухвалювати рішення в складних умовах і підтримувати команду під час виконання завдань, повідомляється в соцмережах Міністерства оборони України в середу.

"У двох модулях розбирають: що таке військове лідерство та чим воно відрізняється від цивільного; як будувати довіру, підтримувати дисципліну та працювати з людьми; як ухвалювати рішення і брати відповідальність за них; як мотивувати підлеглих, делегувати повноваження та надавати зворотний зв’язок; як підтримувати бойовий дух і розвивати команду; як розпізнавати деструктивне лідерство та реагувати на нього", – йдеться в повідомленні.

Курс поєднує теоретичні пояснення, практичні приклади та інтерв’ю з чинними військовослужбовцями й військовослужбовицями. Частину тем розбирають на прикладах реальних ситуацій зі служби.

Курс створений Управлінням розвитку військового лідерства Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України спільно з викладачами дисципліни "Військове лідерство" ВВНЗ. До роботи над курсом також долучилось Управління психологічного забезпечення Угрупування об’єднаних сил. Функціонал застосунку розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ.

Теги: #військове_лідерство #армія_плюс #курс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:38 13.06.2026
Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

13:17 08.06.2026
Довідковий курс гривні впав до нового мінімуму 44,45 грн/$1 – НБУ

Довідковий курс гривні впав до нового мінімуму 44,45 грн/$1 – НБУ

15:55 03.06.2026
МТСБУ запустило новий освітній YouTube-відеокурс "Автострахування для водія"

МТСБУ запустило новий освітній YouTube-відеокурс "Автострахування для водія"

21:55 01.06.2026
Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму 44,3023 грн/$1

Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму 44,3023 грн/$1

17:40 12.05.2026
В Армія+ запустили курс "Адаптація рекрута"

В Армія+ запустили курс "Адаптація рекрута"

17:41 09.05.2026
Кабмін посилив оцінку курсу євро на кінець 2026р. до $1,16/EUR1

Кабмін посилив оцінку курсу євро на кінець 2026р. до $1,16/EUR1

18:58 15.09.2025
Оновлення з'явились у новій версії застосунку для військових Армія+, серед них рапорт на зміну місця служби

Оновлення з'явились у новій версії застосунку для військових Армія+, серед них рапорт на зміну місця служби

10:58 15.09.2025
В "Армію+" додано 5 нових рапортів та довідник Армія ID

В "Армію+" додано 5 нових рапортів та довідник Армія ID

17:22 22.08.2025
Шмигаль допускає появу в "Армія+" безособової петиції від військових до вищого керівництва

Шмигаль допускає появу в "Армія+" безособової петиції від військових до вищого керівництва

12:22 09.08.2025
Повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня – Міноборони

Повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня – Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Українські дрони не атакували Брянщину, коли там трапився інцидент з автобусом з дітьми, – Генштаб

Міноборони: Будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, їхні функції мають бути перерозподілені

Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

Зеленський про результати саміту G7: Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО

Командувач Нацгвардії: повертаємо кожного другого бійця, який пішов в СЗЧ

ОСТАННЄ

Віцепрем'єр Кулеба готовий співпрацювати зі слідством і заявляє, що ніколи не приховував доходів

Туристичний сезон в Криму цього року буде тільки для українських дронів – Федоров

Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи завершення війни в Україні

Близько 60 млрд грн вдалося знайти для запуску першого етапу армійської реформи цього року – Федоров

На Київщині викрито організовану групу, яка постачала наркотики до СІЗО

Окупанти вночі атакували цивільну інфраструктуру та АЗС у Тростянці, без жертв – мер

Федоров про боротьбу з корупцією в Міноборони: Я впевнений, що хтось точно сяде

Кошта звернувся до Кремля з пропозицією налагодити непублічний канал зв'язку з Путіним

Українські дрони не атакували Брянщину, коли там трапився інцидент з автобусом з дітьми, – Генштаб

Мінветеранів працює над удосконаленням пенсійного забезпечення ветеранів війни та родин загиблих захисників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА