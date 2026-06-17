Фото: Міноборони України

Новий навчальний курс "Військове лідерство" запущений в додатку "Армія+" у розліді "Навчання", він допоможе зрозуміти, як формувати довіру в підрозділі, ухвалювати рішення в складних умовах і підтримувати команду під час виконання завдань, повідомляється в соцмережах Міністерства оборони України в середу.

"У двох модулях розбирають: що таке військове лідерство та чим воно відрізняється від цивільного; як будувати довіру, підтримувати дисципліну та працювати з людьми; як ухвалювати рішення і брати відповідальність за них; як мотивувати підлеглих, делегувати повноваження та надавати зворотний зв’язок; як підтримувати бойовий дух і розвивати команду; як розпізнавати деструктивне лідерство та реагувати на нього", – йдеться в повідомленні.

Курс поєднує теоретичні пояснення, практичні приклади та інтерв’ю з чинними військовослужбовцями й військовослужбовицями. Частину тем розбирають на прикладах реальних ситуацій зі служби.

Курс створений Управлінням розвитку військового лідерства Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України спільно з викладачами дисципліни "Військове лідерство" ВВНЗ. До роботи над курсом також долучилось Управління психологічного забезпечення Угрупування об’єднаних сил. Функціонал застосунку розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ.