Інтерфакс-Україна
Події
17:21 17.06.2026

Федоров про боротьбу з корупцією в Міноборони: Я впевнений, що хтось точно сяде

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Федоров про боротьбу з корупцією в Міноборони: Я впевнений, що хтось точно сяде
Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України працює над боротьбою з корупційними схемами у закупівлях: були проведені перевірки співробітників на поліграфі та звільнення з посад.

"Ми ловили людей, які зливали суть розмов з ключовим закупівельником Міноборони АОЗ, які говорили приватним компаніям, чому або як не включили певні компанії до закупівель, які з ними проблеми, або взагалі, що було під час розмов на цих нарадах. Тобто ці люди конкретно представляли інтереси компаній", – сказав Федоров в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING, підготовленому спільно з Армія Медіа.

За його словами, Міноборони проводило службові розслідування, відправляло людей на проходження детекторів брехні, а також "приймали і приймаємо певні кадрові рішення щодо цих людей". Також Федоров зазначив, що в перший тиждень роботи провів зустрічі з усіма керівниками правоохоронних органів.

"Я взяв довідки, взагалі, і погляд правоохоронних органів практично всіх в нашій країні на те, що відбувається в Мінобороні. І там, де сходилося прізвище і ім’я, це стосується закупівельника АОЗ, і самого Міністерства оборони, я запропонував всім пройти детектор. І частина людей відмовилася – їх відразу звільнили; частина пройшла і була звільнена; частина пройшла і залишилася працювати", – розповів він.

Як наголосив міністр, "на поверхні дуже багато різних було інтересів різних компаній, різних людей". Водночас він зазначив необхідність змінювати "фундамент цих проблем", саме тому Міноборони зараз переходить на тендери у закупівлях.

"Провели перший тендер по артилерії, по 155-й дальній. Зараз переходимо на перший такий масштабний тендер щодо дронів. Будемо 150 тисяч закуповувати мідл-страйків через тендери. Потрібно побудувати інституційно правильні речі для того, щоб це працювало без ручного фактору і без моєї суб’єктивної оцінки, хто є корупціонером, а хто не є корупціонером", – зауважив Федоров.

Крім того, Федоров розповів, що провів розмову з людьми з екосистеми Міноборони через Zoom, оскільки фізично зібрати тисячі працівників було неможливо. За словами очільника відомства, він відправив всім сигнал, що у випадку схем чи спроб заробити на закупівлях, реагуватиме жорстко.

"...всі, хто буде пхати свій ніс в корупційні якісь історії, будувати схеми, намагатися якісь відстоювати приватні інтереси або свої власні, я особисто зроблю все для того, щоб ви сіли і не вийшли. І от я особисто буду займатися кожною людиною, яка буде це робити. Це непогано спрацювало в цілому, тому що я побачив, як на кожному рівні культура почала змінюватися. Але звичайно, що потрібно впроваджувати процеси", – наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чи була вже подальша відповідальність для людей після звільнення, Федоров сказав, що правоохоронні органи працюють щодо окремих людей.

"Там, можливо, вже до цього були розслідування щодо цих людей, враховуючи те, що я до цього зустрічався, і мені дали інформацію, які системні проблеми є в Міністерстві оборони. І є інші види покарання, якщо це просто слиття інформації, в залежності від ситуації. Але в першу чергу, звичайно, що цих людей потрібно звільняти, і далі, щоб правоохоронці з ними працювали", – сказав Федоров.

На уточнююче запитання, чи вже когось посадили за грати через корупцію в результаті перевірок, Федоров сказав: "Не так швидко, але я сподіваюся, що сяде. Точніше, я впевнений, що хтось точно сяде".

Теги: #федоров #схеми #реакція #корупція

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