Кошта звернувся до Кремля з пропозицією налагодити непублічний канал зв'язку з Путіним

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Голова Європейської ради Антоніо Кошта встановив контакт із Кремлем, прагнучи залучити Володимира Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Головний радник Кошти двічі телефонував високопоставленому російському чиновнику, наближеному до Путіна, з метою підготувати ґрунт для більш змістовних переговорів у майбутньому, повідомив один із співрозмовників, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити приватні питання", – йдеться у повідомленні.

Прессекретар Кошти відмовилася від коментарів, а прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не відповів на електронний лист із проханням про коментар.