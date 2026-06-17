Інтерфакс-Україна
Події
17:16 17.06.2026

Кошта звернувся до Кремля з пропозицією налагодити непублічний канал зв'язку з Путіним

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Кошта звернувся до Кремля з пропозицією налагодити непублічний канал зв'язку з Путіним
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Голова Європейської ради Антоніо Кошта встановив контакт із Кремлем, прагнучи залучити Володимира Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Головний радник Кошти двічі телефонував високопоставленому російському чиновнику, наближеному до Путіна, з метою підготувати ґрунт для більш змістовних переговорів у майбутньому, повідомив один із співрозмовників, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити приватні питання", – йдеться у повідомленні.

Прессекретар Кошти відмовилася від коментарів, а прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не відповів на електронний лист із проханням про коментар.

Теги: #путін #кошта #контакт

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