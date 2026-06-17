Інтерфакс-Україна
Події
17:02 17.06.2026

Українські дрони не атакували Брянщину, коли там трапився інцидент з автобусом з дітьми, – Генштаб

2 хв читати
Українські дрони не атакували Брянщину, коли там трапився інцидент з автобусом з дітьми, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України спростував звинувачення з боку російських окупантів в нібито атаці цивільного автобуса з дитячою футбольною командою, внаслідок чого загинула супроводжуюча, і повідомив, що у період, коли стався інцидент, Сили оборони не атакувати дронами відповідну територію.

"Заяви представників РФ про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Наголошуємо, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області", – повідомляється в телеграм-каналі Генштабу в середу.

В Генштабі наголосили, що Збройні сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення, і розцінюють такі звинувачення як чергову інформаційну провокацію Кремля.

"Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, російська федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України. Водночас саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об’єктах. Унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти", – йдеться в повідомленні.

Раніше окупанти розповсюдили повідомлення про нібито атаку дроном літакового типу автобуса з дитячою футбольною командою з Білорусі, який проїжджав територією прифронтової Брянської області на відпочинок до міста Геленджик на Чорному морі, і звинуватили в цьому ЗСУ. Внаслідок удару нібито загинула жінка, яка супроводжувала команду, та було поранено шістьох людей, у тому числі чотирьох дітей, яких було доставлено до лікарні, а решту пасажирів повернуто додому.

МЗС Білорусі також заявило, що у Брянській області РФ безпілотник атакував автобус з дитячою футбольною командою з Білорусі.

Теги: #генштаб_зсу #спростування #атака #брянська_область #автобус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 17.06.2026
Окупанти за добу втратили 1260 осіб та 489 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1260 осіб та 489 од. спецтехніки – Генштаб

23:35 16.06.2026
Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий і постраждалі

Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий і постраждалі

11:28 16.06.2026
Сили оборони уразили Московський НПЗ та КБ у Тулі

Сили оборони уразили Московський НПЗ та КБ у Тулі

08:53 16.06.2026
Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: внаслідок удару дрона загинув чоловік, ще двоє постраждали, серед них водій

Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: внаслідок удару дрона загинув чоловік, ще двоє постраждали, серед них водій

08:46 16.06.2026
Четверо дітей та 19 дорослих постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Четверо дітей та 19 дорослих постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:06 16.06.2026
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 421 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 421 од. спецтехніки – Генштаб

07:23 16.06.2026
Вночі у Херсоні внаслідок атак дронів поранено трьох людей, серед них двоє медпрацівників – МВА

Вночі у Херсоні внаслідок атак дронів поранено трьох людей, серед них двоє медпрацівників – МВА

21:38 15.06.2026
Семеро постраждалих, у тому числі двоє дітей, внаслідок ракетного удару по селу в Харківській області

Семеро постраждалих, у тому числі двоє дітей, внаслідок ракетного удару по селу в Харківській області

15:17 15.06.2026
Міноборони фіналізує з Генштабом можливість переведення на еквівалетну посаду до іншої військової частини один раз без погодження

Міноборони фіналізує з Генштабом можливість переведення на еквівалетну посаду до іншої військової частини один раз без погодження

08:21 15.06.2026
Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів

Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів

ВАЖЛИВЕ

Міноборони: Будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, їхні функції мають бути перерозподілені

Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

Зеленський про результати саміту G7: Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО

Командувач Нацгвардії: повертаємо кожного другого бійця, який пішов в СЗЧ

Мадяр хоче негайного внутрішнього розслідування у зв'язку зі справою про "золото" Ощадбанку

ОСТАННЄ

Мінветеранів працює над удосконаленням пенсійного забезпечення ветеранів війни та родин загиблих захисників

Складено чотири протоколи про порушення мовного закону одеським театром – мовний омбудсмен

Міноборони: Будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, їхні функції мають бути перерозподілені

Студент із Черкас отримав 15 років тюрми за коригування ворожих ударів – СБУ

Виробництво зброї за американськими ліцензіями може бути розгорнуте як в Україні, так і в країнах ЄС, – Мерц

У Києві розпочав роботу Центр комунікації підрозділу ГУР "Стугна"

Країни G7 збільшать військовий та фінансовий внесок в Україну та посилять санкційний тиск на РФ – Мерц

G7 та США вироблятимуть ракети далекого радіусу дії "за ліцензією" в Україні – ЗМІ

Грози охоплять Закарпаття, Прикарпаття, Вінницьку, Одеську та Кіровоградську області у найближчу годину – синоптики

У Києві відкрився перший в Україні комунальний заклад з підтримки переселенців – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА