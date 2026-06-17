Українські дрони не атакували Брянщину, коли там трапився інцидент з автобусом з дітьми, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України спростував звинувачення з боку російських окупантів в нібито атаці цивільного автобуса з дитячою футбольною командою, внаслідок чого загинула супроводжуюча, і повідомив, що у період, коли стався інцидент, Сили оборони не атакувати дронами відповідну територію.

"Заяви представників РФ про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Наголошуємо, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області", – повідомляється в телеграм-каналі Генштабу в середу.

В Генштабі наголосили, що Збройні сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення, і розцінюють такі звинувачення як чергову інформаційну провокацію Кремля.

"Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, російська федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України. Водночас саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об’єктах. Унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти", – йдеться в повідомленні.

Раніше окупанти розповсюдили повідомлення про нібито атаку дроном літакового типу автобуса з дитячою футбольною командою з Білорусі, який проїжджав територією прифронтової Брянської області на відпочинок до міста Геленджик на Чорному морі, і звинуватили в цьому ЗСУ. Внаслідок удару нібито загинула жінка, яка супроводжувала команду, та було поранено шістьох людей, у тому числі чотирьох дітей, яких було доставлено до лікарні, а решту пасажирів повернуто додому.

МЗС Білорусі також заявило, що у Брянській області РФ безпілотник атакував автобус з дитячою футбольною командою з Білорусі.