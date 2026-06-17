Інтерфакс-Україна
Події
16:55 17.06.2026

Мінветеранів працює над удосконаленням пенсійного забезпечення ветеранів війни та родин загиблих захисників

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Мінветеранів працює над удосконаленням пенсійного забезпечення ветеранів війни та родин загиблих захисників

У Міністерстві у справах ветеранів України відбулася нарада, присвячена актуальним питанням пенсійного забезпечення ветеранів війни та родин загиблих Захисників і Захисниць України.

Згідно з повідомленням міністерства, під час наради обговорили питання, які потребують подальшого врегулювання на законодавчому та практичному рівнях.

Зокрема, йшлося про: усунення нерівності у розмірі пенсії у разі втрати годувальника для дітей загиблих Захисників і Захисниць України; врегулювання права на пенсійне забезпечення членів сімей загиблих добровольців; виконання судових рішень щодо перерахунку пенсій; додатковий соціальний захист окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни; інші проблемні питання пенсійного забезпечення членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Зазначається, що окрему увагу урядовці приділили питанням, із якими родини загиблих Захисників стикаються на практиці.

"Мінветеранів спільно з народними депутатами України, Пенсійним фондом України та представниками родин продовжує опрацьовувати порушені питання, щоб напрацювати справедливі та дієві механізми соціального захисту. За результатами буде направлено пропозиції щодо врегулювання до Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, яке є головним органом, що формує політику щодо пенсійного забезпечення", – йдеться в повідомленні.

Теги: #пенсійне #мінветеранів #ветерани

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