Інтерфакс-Україна
Події
16:31 17.06.2026

Виробництво зброї за американськими ліцензіями може бути розгорнуте як в Україні, так і в країнах ЄС, – Мерц

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Виробництво зброї за американськими ліцензіями може бути розгорнуте як в Україні, так і в країнах ЄС, – Мерц
Фото: Анадолу

Розгортання виробництва зброї за наданими США ліцензіями, щоб покрити її гострий дефіцит, може буде розгорнуте на заводах як країн Європейського союзу, так і України, повідомив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц.

"Конкретні ліцензії, що стосуються цього, будуть детально обговорені між державами-учасницями. Дійсно, це стосується комплексних ліцензійних угод, зокрема, наданих американськими компаніями європейським виробникам", – сказав Мерц на пресконференції на полях саміту G7 у м. Евіан-ле-Бен (Франція) у середу, відповідаючи на запитання журналістів, чи будуть залучені німецькі збройові компанії до виробництва зброї в контексті згаданого у заключній декларації G7 ліцензованого виробництво зброї в Україні.

Він висловив вдячність президенту США Дональду Трампу і всім членам американської делегації за "справді високий рівень готовності до співпраці". При цьому канцлер не уточнив, про яку саме зброю йдеться.

"У всіх нас є проблема, що ми зараз виробляємо занадто мало. І це можна компенсувати, надаючи ліцензії компаніям, які мають ці виробничі потужності. І це стосується як європейських, так і українських компаній", – сказав Мерц.

Як повідомлялося, у вівторок президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трамп позитивно відреагував на пропозицію надати Україні ліцензії на виробництво протибалістичних ракет і сподівається, що той погодиться на такий крок.

В середу лідери країн "Великої сімки" (G7) ухвалили підсумкову заяву, в якій задекларували непохитну підтримку України та відзначили позитивну динаміку на фронті; вони заявили про наміри терміново збільшити постачання систем ППО і далекобійної зброї, а також запропонували безпрецедентне рішення – надання ліцензій на виробництво західної зброї безпосередньо в Україні. У заяві зазначено, що країни G7 погоджуються збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії. "Ми також готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, що дозволить збільшити військове виробництво України", – йдеться у документі.

В кінці травня Зеленський заявляв про недостатність виробництва антибалістичних ракет в США і критичну залежність від них України. За його словами, Німеччина має деякі ліцензії на виробництво відповідних ракет, і він неодноразово звертався до американської сторони за наданням Україні ліцензій для збільшення виробництва ракет для систем Patriot, що, за словами президента, буде дуже корисно для України, Близького Сходу та "всіх, кому Сполучені Штати вирішать допомогти".

За словами президента України, РФ збільшує своє внутрішнє виробництво балістичних ракет, а виробництво засобів протиракетної оборони в США недостатнє. "Нам потрібно збільшити виробництво. Я знаю всі компанії в Сполучених Штатах, величезні компанії, великі компанії, але тільки Сполучені Штати можуть виробляти таку кількість. 60-65 ракет на місяць для сьогоднішніх викликів – це ніщо. Росія це знає, це не секретна інформація. Нам потрібно розширити виробництво", – сказав Зеленський.

Теги: #зброя #виробництво #мерц

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