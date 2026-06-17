Складено чотири протоколи про порушення мовного закону одеським театром – мовний омбудсмен

За результатами виїзної перевірки одеського театру було складено чотири протоколи про адміністративні правопорушення у сфері застосування державної мови, повідомляє Секретаріат мовного омбудсмена.

"Підставою для здійснення заходів державного контролю стали три скарги, що надійшли від різних скаржників та стосувалися різних порушень... За словами представниці, перевірка тривала понад дві з половиною години. Керівництво театру надало доступ до приміщень і необхідної документації, а частину виявлених порушень було усунуто безпосередньо під час проведення перевірки. За результатом перевірки було складено 4 протоколи", – йдеться в повідомленні омбудсмена.

Зокрема, протокол про порушення працівником театру вимог статті 30 закону (обслуговування споживачів).

Також виявлено порушення вимог статті 26 закону (книгорозповсюдження), зокрема, під час перевірки встановлено, що в театрі реалізовуються книжки авторства акторів театру російською мовою.

"У продажу були наявні п’ять найменувань книжкових видань російською, тоді як видання державною мовою були відсутні. Представники театру повідомили про намір доповнити асортимент україномовними книжками", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано порушення вимог статті 27 закону щодо функціонування інтернет-представництв.

"На сторінках театру в соціальних мережах виявлено російськомовні дописи, хештеги та публікації з російськомовним аудіосупроводом. Це порушення було зафіксовано повторно протягом року", – зазначили у Секретаріаті.

Ще один протокол складено за порушення вимог статті 28 закону щодо інформації для загального ознайомлення, так як у приміщенні театру було виявлено три вивіски недержавною мовою.