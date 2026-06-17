Міноборони: Будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, їхні функції мають бути перерозподілені

Заступник міністра оборони України Мстислав Банік анонсував проведення службових перевірок в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) .

"Вчора провів термінову нараду з Командуванням сухопутних військ щодо інцидентів в Одеському ТЦК. Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично не припустимо, особливо на 5-й рік війни. За результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, максимально пильно розібрати звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій". – написав Банік у Facebook у середу.

Заступник міністра оборони закликав до прозорої комунікації з суспільством та максимального сприяння всім правоохоронним органам.

Він наголосив, що такі інциденти, як в Одеському ТЦК, ще раз підтверджують, "наскільки критично назріла реформа ТЦК", над якою Міноборони зараз працює.

"Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад – мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах", – заявив Банік.

Як повідомлялося, в одному з РТЦК та СП Одеської області викрили групу людей, які, за даними слідства, силою затримували та незаконно утримували військовозобов’язаних чоловіків. У справі затримали шістьох посадовців РТЦК та трьох представників місцевої громадської організації. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань 16 червня.

За версією слідства, посадовці залучили цивільних для розшуку громадян та збору інформації про них заради підвищення показників мобілізації. Слідчі ДБР задокументували факти жорстокого поводження з потерпілими, яких незаконно утримували у приміщеннях центру комплектування, били, залякували та піддавали психологічному тиску. Крім того, за даними правоохоронців, встановлено окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру.

Під час проведення обшуків у підозрюваних вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які, за версією слідства, використовувалися для фізичного впливу на громадян. Наразі правоохоронці затримали дев’ятьох учасників групи. Їм повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, вчиненими у складі організованої групи.

Командування Сухопутних військ Збройних сил України у зв’язку з поширенням інформації щодо викриття незаконної схеми мобілізації в одному з РТЦК та СП Одеської області заявило про всебічне сприяння та повну підтримку для проведення усіх необхідних перевірок в рамках розслідування.