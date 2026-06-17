Студент із Черкас отримав 15 років тюрми за коригування ворожих ударів – СБУ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ – студент вишу, якого СБУ викрила у червні 2025 року на коригуванні обстрілів Черкас, повідомляє українська спецслужба.

В телеграм-каналі в середу відомство зазначає, що студент місцевого університету потрапив у поле зору окупантів, коли шукав "легкі заробітки".

"Після вербування та інструктажу агент почав обходити місцевість і фіксувати для фсб наслідки ударів по обласному центру", – йдеться в повідомленні.

Задокументовано, як зловмисник прибув на місце ворожого "прильоту", сфотографував його та прозвітував куратору з РФ. Для контактів з російським спецслужбістом зрадник використовував анонімний чат у популярному месенджері.

"Також агент відстежував бойові позиції радіолокаційних станцій Сил оборони, які захищають повітряний простір центрального регіону України", – наголошують в СБУ.

За інформацією відомства, в разі виявлення української ППО він мав передати ФСБ відповідні координати для підготовки комбінованих атак по військових об’єктах.

"Ще одним його завданням було з’ясувати рівень захисту адмінбудівлі обласного управління Національної поліції.", – уточнюють в СБУ.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його шпигунської активності і затримали за місцем проживання.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.