У Києві розпочав роботу Центр комунікації підрозділу ГУР "Стугна"

У Києві розпочав роботу Центр комунікації "Стугна" – відкритий простір, що об’єднує військових, ветеранів, волонтерів і партнерів однойменного підрозділу зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, центр стане платформою для зустрічей, ветеранських ініціатив, роботи з партнерами, розвитку благодійних проєктів, пов’язаних із підрозділом. Окрему частину простору займає музей історії підрозділу "Стугна". У ньому представлені матеріали, макети та експозиції, що розповідають про бойовий шлях підрозділу.

"Загалом за час повномасштабної війни ми провели 26 операцій, які тривали від кількох тижнів до кількох місяців. На стіні є карта, яка демонструє, де саме відбувались наші бойові операції. Загалом ідея Центру – в тому, аби мати простір, де б могли постійно збиратись ветерани, де б можна було проводити тренінги, різні заходи. І, безумовно, це рекрутинг", – розказав командир підрозділу "Стугна" на псевдо "Лінукс".