Країни G7 збільшать військовий та фінансовий внесок в Україну та посилять санкційний тиск на РФ – Мерц

Фото: https://www.dw.com

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц анонсував збільшення фінансової та військової підтримки України країнами "великої сімки" (G7) та посилення санкційного тиску на РФ з метою схилити російську сторону до мирних перемовин.

"Вперше з моменту вступу на посаду президента Трампа ми опублікували спільну декларацію на саміті G7 та знайшли спільну мову з основних питань зовнішньої політики та політики безпеки нашого часу. Це успіх. Наша заява містить чіткий меседж: підтримка України з боку цієї групи сильніша, ніж будь-коли раніше. Усі партнери G7 збільшать свій військовий та фінансовий внесок в Україну. Меседж для Росії однаково чіткий: усі партнери G7 посилять тиск на Москву, зокрема через санкції", – сказав Мерц на пресконференції на полях саміту G7 у м. Евіан-ле-Бен (Франція) у середу.

За його словами, це задає новий тон у трансатлантичній єдності та "може наблизити нас до рішучого кроку до мирних переговорів".

"Ми систематично працювали над цим протягом останніх кількох тижнів. У Лондоні я координував та ретельно готував наші позиції разом з Володимиром Зеленським. Наші дипломатичні радники також координували дії зі США та іншими нашими європейськими партнерами, особливо з Італією та Польщею, які брали участь у наших консультаціях та обговореннях протягом усього процесу. Це було успішно, тому що ми скористалися цією можливістю", – сказав Мерц.