Інтерфакс-Україна
Події
16:08 17.06.2026

G7 та США вироблятимуть ракети далекого радіусу дії "за ліцензією" в Україні – ЗМІ

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Сполучені Штати та європейські країни G7 вироблятимуть ракети далекого радіуса дії та системи протиповітряної оборони "за ліцензією" в Україні, повідомило видання LeParisien з посиланням на дипломатичне джерело на саміті G7 у м. Евіан-ле-Бен (Франція).

"Ми вироблятимемо за ліцензією не лише системи протиповітряної оборони , а й засоби глибокого удару", маючи на увазі ракети великої дальності, заявило джерело в кулуарах саміту G7, який цього року відбувається у Франції", – йдеться у повідомленні LeParisien у середу на сайті.

Як повідомлялося у цей день раніше, у спільній заяві глави держав та урядів країн-членів G7 домовилися "збільшити постачання додаткових засобів, систем та перехоплювачів протиповітряної оборони, а також засобів далекого радіусу дії ". Вони також заявили про свою "готовність надати Україні ліцензії, що дозволять їй збільшити військове виробництво".

Як зазначає LeParisien, американські компанії зможуть видавати ліцензії європейським виробникам для цієї мети, заявив пресі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, додавши, що він дуже "вдячний президенту Трампу за цю велику готовність до співпраці". "Ми всі зараз виробляємо занадто мало, і це можна компенсувати, видаючи ліцензії компаніям, які мають ці виробничі потужності, включаючи європейські та українські компанії", – додав він.

Теги: #дальність #ракети #сша #g7

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