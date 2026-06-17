Грози охоплять Закарпаття, Прикарпаття, Вінницьку, Одеську та Кіровоградську області у найближчу годину – синоптики

Грози охоплять Закарпаття та Прикарпаття, пройдуть у Вінницькій, Одеській та Кіровоградській областях у найближчу годину, повідомив Укргідрометцентр.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 17 червня на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій, Одеській та Кіровоградській областях грози (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.