Інтерфакс-Україна
Події
15:53 17.06.2026

Грози охоплять Закарпаття, Прикарпаття, Вінницьку, Одеську та Кіровоградську області у найближчу годину – синоптики

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Грози охоплять Закарпаття, Прикарпаття, Вінницьку, Одеську та Кіровоградську області у найближчу годину – синоптики

Грози охоплять Закарпаття та Прикарпаття, пройдуть у Вінницькій, Одеській та Кіровоградській областях у найближчу годину, повідомив Укргідрометцентр.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 17 червня на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій, Одеській та Кіровоградській областях грози (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. 

Теги: #попередження #грози #укргідрометцентр

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