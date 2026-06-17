У Києві відкрився перший в Україні комунальний заклад з підтримки переселенців – Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/

Мер Києва Віталій Кличко та представники Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) відкрили перший в Україні комунальний заклад підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких у столиці мешкає майже 440 тис., з них 260 тис. – з 2022 року.

"Разом із представницею УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт та головою правління Благодійного фонду "Рокада" Наталією Гуржій відкрили в столиці перший в Україні комунальний заклад підтримки та супроводу внутрішньо переміщених осіб, біженців та шукачів захисту. На базі Інтеграційного Хабу можна отримати юридичну та психологічну підтримку, консультації щодо працевлаштування, соцпослуг і державних програм допомоги", – написав Кличко в Телеграм у середу.

Він розповів, що за кожним відвідувачем нового центру буде закріплений соціальний менеджер, який супроводжуватиме його протягом отримання послуг.

Одним із найпоширеніших запитів, за його словами, залишається втрата соціальних зв’язків і звичного середовища після вимушеного переїзду, тому у хабі представники 18 релокованих і прифронтових громад зможуть проводити прийоми, надавати консультації та підтримувати зв’язок із мешканцями цих громад.

"Київ формує умови для комплексної підтримки ВПО – від соціальних послуг до матеріальної допомоги. Тільки за 5 місяців цього року з міського бюджету на різні види матеріальної підтримки ВПО спрямували майже 150 млн грн. Столиця робить усе, щоб люди, які вимушено переїхали до Києва, мали доступ до послуг нарівні з киянами. Також важливо створювати середовище, в якому вони не втрачають зв’язок із громадами. Зберігають соціальні контакти та отримують необхідну підтримку для адаптації", – наголосив Кличко.