Інтерфакс-Україна
Події
15:43 17.06.2026

У Києві відкрився перший в Україні комунальний заклад з підтримки переселенців – Кличко

2 хв читати
У Києві відкрився перший в Україні комунальний заклад з підтримки переселенців – Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/

Мер Києва Віталій Кличко та представники Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) відкрили перший в Україні комунальний заклад підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких у столиці мешкає майже 440 тис., з них 260 тис. – з 2022 року.

"Разом із представницею УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт та головою правління Благодійного фонду "Рокада" Наталією Гуржій відкрили в столиці перший в Україні комунальний заклад підтримки та супроводу внутрішньо переміщених осіб, біженців та шукачів захисту. На базі Інтеграційного Хабу можна отримати юридичну та психологічну підтримку, консультації щодо працевлаштування, соцпослуг і державних програм допомоги", – написав Кличко в Телеграм у середу.

Він розповів, що за кожним відвідувачем нового центру буде закріплений соціальний менеджер, який супроводжуватиме його протягом отримання послуг.

Одним із найпоширеніших запитів, за його словами, залишається втрата соціальних зв’язків і звичного середовища після вимушеного переїзду, тому у хабі представники 18 релокованих і прифронтових громад зможуть проводити прийоми, надавати консультації та підтримувати зв’язок із мешканцями цих громад.

"Київ формує умови для комплексної підтримки ВПО – від соціальних послуг до матеріальної допомоги. Тільки за 5 місяців цього року з міського бюджету на різні види матеріальної підтримки ВПО спрямували майже 150 млн грн. Столиця робить усе, щоб люди, які вимушено переїхали до Києва, мали доступ до послуг нарівні з киянами. Також важливо створювати середовище, в якому вони не втрачають зв’язок із громадами. Зберігають соціальні контакти та отримують необхідну підтримку для адаптації", – наголосив Кличко.

Теги: #київ #комунальний_заклад #переселенці #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 16.06.2026
До аварійно-відновлювальних робіт у Києво-Печерській лаврі залучені 100 рятувальників та 30 одиниць спецтехніки

До аварійно-відновлювальних робіт у Києво-Печерській лаврі залучені 100 рятувальників та 30 одиниць спецтехніки

16:10 16.06.2026
В Києві вже побудовані об'єкти розподіленої когенерації потужністю близько 60 МВт, ще понад 100 МВт потужності в роботі – Кличко

В Києві вже побудовані об'єкти розподіленої когенерації потужністю близько 60 МВт, ще понад 100 МВт потужності в роботі – Кличко

15:05 16.06.2026
Кличко вручив подяки комунальникам Київщини, які взимку допомагали допомагали повертати тепло в домівки киян

Кличко вручив подяки комунальникам Київщини, які взимку допомагали допомагали повертати тепло в домівки киян

10:28 16.06.2026
Під час обстрілу 15 червня на станціях столичного метрополітену укривалось на 1 тис чоловік більше ніж 2 червня

Під час обстрілу 15 червня на станціях столичного метрополітену укривалось на 1 тис чоловік більше ніж 2 червня

18:00 15.06.2026
Мер Києва Кличко та голова Європейського комітету регіонів обговорили продовження реформи децентралізації

Мер Києва Кличко та голова Європейського комітету регіонів обговорили продовження реформи децентралізації

17:12 15.06.2026
Поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" поблизу проїжджої частини в Києві

Поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" поблизу проїжджої частини в Києві

15:15 15.06.2026
Соболев: внаслідок обстрілу РФ пошкоджено будівлю центрального апарату Держекоінспекції в Києві

Соболев: внаслідок обстрілу РФ пошкоджено будівлю центрального апарату Держекоінспекції в Києві

14:56 15.06.2026
Затримано коригувальницю атак на Київ, що встановлювала "відеопастки" на Київському морі

Затримано коригувальницю атак на Київ, що встановлювала "відеопастки" на Київському морі

14:19 15.06.2026
Під час нічної атаки знищене одне з відділень Rozetka у Києві

Під час нічної атаки знищене одне з відділень Rozetka у Києві

13:57 15.06.2026
КМДА: 9 закладів освіти Києва постраждали під час нічної атаки

КМДА: 9 закладів освіти Києва постраждали під час нічної атаки

ВАЖЛИВЕ

Міноборони: Будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, їхні функції мають бути перерозподілені

Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

Зеленський про результати саміту G7: Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО

Командувач Нацгвардії: повертаємо кожного другого бійця, який пішов в СЗЧ

Мадяр хоче негайного внутрішнього розслідування у зв'язку зі справою про "золото" Ощадбанку

ОСТАННЄ

Складено чотири протоколи про порушення мовного закону одеським театром – мовний омбудсмен

Міноборони: Будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, їхні функції мають бути перерозподілені

Студент із Черкас отримав 15 років тюрми за коригування ворожих ударів – СБУ

Виробництво зброї за американськими ліцензіями може бути розгорнуте як в Україні, так і в країнах ЄС, – Мерц

У Києві розпочав роботу Центр комунікації підрозділу ГУР "Стугна"

Країни G7 збільшать військовий та фінансовий внесок в Україну та посилять санкційний тиск на РФ – Мерц

G7 та США вироблятимуть ракети далекого радіусу дії "за ліцензією" в Україні – ЗМІ

Грози охоплять Закарпаття, Прикарпаття, Вінницьку, Одеську та Кіровоградську області у найближчу годину – синоптики

Поліція Києва відкрила справу за заявами жінок про переслідування

Росія атакувала пересувне відділення "Укрпошти" в Нікополі, поранення отримав водій автомобіля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА