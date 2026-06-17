Поліція Києва відкрила справу за заявами жінок про переслідування

За фактом заяв про переслідування жінок у Києві одним із місцевих мешканців розпочато кримінальне провадження, повідомляє поліція Києва.

"Відділом дізнання Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності приватного життя", – йдеться в повідомленні поліції столиці на сайті в середу.

Згідно з повідомленням, наразі поліцейські встановлюють усіх потерпілих та з’ясовують обставини дій зловмисника. Слідство триває.

Історія про сталкінг стала публічною у травні-червні 2026 року після публікацій жінок у соціальній мережі Threads. Жінки стверджують, що чоловік знайомився на вулицях або у транспорті, а, отримавши телефонний номер, надсилав нав’язливі повідомлення та здійснював регулярні дзвінки. За словами потерпілих, зокрема, чоловік записував знайомства на бодікамеру та надсилав їм ці кадри через певний час.