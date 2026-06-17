Інтерфакс-Україна
Події
14:58 17.06.2026

Росія атакувала пересувне відділення "Укрпошти" в Нікополі, поранення отримав водій автомобіля

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Росія атакувала пересувне відділення "Укрпошти" в Нікополі, поранення отримав водій автомобіля
Фото: https://t.me/igorsmelyansky/

Ворог вчергове уразив пересувне відділення АТ "Укрпошта" в Нікополі Дніпропетровської області, внаслідок чого водій автомобіля отримав поранення та наразі перебуває під наглядом лікарів, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у середу.

"Це сталося прямо на виїзді з точки базування. Водій отримав поранення ноги. Загрози життю немає", - написав Смілянський у Телеграм.

16 червня російські війська атакували автомобіль "Укрпошти" в Запоріжжі та ще два під час завантаження у Нікополі.

Тоді Смілянський повідомляв, що кількість втрачених авто у компанії з лютого 2022 року становила 425.

Теги: #нікополь #атака_рф #укрпошта

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