Росія атакувала пересувне відділення "Укрпошти" в Нікополі, поранення отримав водій автомобіля

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Ворог вчергове уразив пересувне відділення АТ "Укрпошта" в Нікополі Дніпропетровської області, внаслідок чого водій автомобіля отримав поранення та наразі перебуває під наглядом лікарів, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у середу.

"Це сталося прямо на виїзді з точки базування. Водій отримав поранення ноги. Загрози життю немає", - написав Смілянський у Телеграм.

16 червня російські війська атакували автомобіль "Укрпошти" в Запоріжжі та ще два під час завантаження у Нікополі.

Тоді Смілянський повідомляв, що кількість втрачених авто у компанії з лютого 2022 року становила 425.