Інтерфакс-Україна
Події
14:50 17.06.2026

Сухопутні війська про викриття в одеському РТЦК: Будь-який випадок зловживання довірою громадян та службовим становищем є неприпустимим

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Сухопутні війська про викриття в одеському РТЦК: Будь-який випадок зловживання довірою громадян та службовим становищем є неприпустимим
Фото: https://landforces.mil.gov.ua

Командування Сухопутних військ Збройних сил України у зв’язку з поширенням інформації щодо викриття незаконної схеми мобілізації в одному з РТЦК та СП Одеської області заявили про всебічне сприяння та повну підтримку для проведення усіх необхідних перевірок в рамках розслідування.

"Правоохоронним органам надається всебічне сприяння та повна беззаперечна підтримка для проведення усіх необхідних перевірок в рамках розслідування. Командування Сухопутних військ максимально зацікавлене у виявленні всіх фактів правопорушень з метою недопущення їхнього повторення. Мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини", - йдеться у заяві Сухопутних військ у Телеграмі у середу.

Як повідомлялося, в одному з РТЦК та СП Одеської області викрили групу людей, які, за даними слідства, силою затримували та незаконно утримували військовозобов’язаних чоловіків. У справі затримали шістьох посадовців РТЦК та трьох представників місцевої громадської організації. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань 16 червня.

За версією слідства, посадовці залучили цивільних для розшуку громадян та збору інформації про них заради підвищення показників мобілізації. Слідчі ДБР задокументували факти жорстокого поводження з потерпілими, яких незаконно утримували у приміщеннях центру комплектування, били, залякували та піддавали психологічному тиску. Крім того, за даними правоохоронців, встановлено окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру.

Під час проведення обшуків у підозрюваних вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які, за версією слідства, використовувалися для фізичного впливу на громадян. Наразі правоохоронці затримали дев’ятьох учасників групи. Їм повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, вчиненими у складі організованої групи:

"Нульова толерантність до корупції та будь-якого порушення чинного законодавства України – принципова позиція Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Будь-який випадок зловживання довірою громадян та службовим становищем є категорично неприпустимим", – наголосили в Сухопутних військах.

Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають слідчі дії. Вчинки фігурантів будуть кваліфіковані відповідно до чинного законодавства.

"Закликаємо представників медіа утриматись від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації до повного завершення слідства", – резюмувала пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Теги: #тцк #одеська #сухопутні_війська

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