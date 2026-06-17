Удар РФ по енергооб'єкту ДТЕК на Дніпропетровщині залишив без світла майже 20 тис. родин

РФ вдарила по енергетичному об’єкту в Дніпропетровській області, внаслідок чого без світла залишилися споживачі в 139 населених пунктах, повідомив енергохолдинг.

"Ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК. Внаслідок удару сьогодні вранці без світла залишилися 19,4 тис. родин у 139 населених пунктах прифронтової Дніпропетровщини", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм у середу.

Там уточнили, що на цей час електропостачання відновлене.

"Щойно це стало можливим, бригади ДТЕК розпочали відновлювальні роботи. Наразі всі домівки вже з електрикою", – зазначила компанія.