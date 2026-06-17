Інтерфакс-Україна
Події
14:40 17.06.2026

Сили оборони уразили танкер тіньового флоту в Чорному морі та логістичну інфраструктуру ворога

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Сили оборони уразили танкер тіньового флоту в Чорному морі та логістичну інфраструктуру ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України завдали уражень низці військових і логістичних об’єктів російського агресора у вівторок та в ніч на середу, зокрема, в акваторії Чорного моря уражено танкер тіньового флоту FINA A (IMO 9283306).

"Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Підтверджено ураження цілі. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах російської федерації в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 244,6 метра, а валовий тонаж – 62 002 одиниці", – повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

Повідомляється, що були також завдані удари по об’єктах, які використовувалися противником для забезпечення військової логістики та переміщення сил окупованими територіями на півдні України.

"Уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки та автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області. У районі Великої Новосілки Донецької області уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника. Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Кам’янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коров’яковки та Кучерова Курської області (рф)", – йдеться в повідомленні.

Теги: #сили_оборони #цілі #ураження

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