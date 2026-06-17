Інтерфакс-Україна
Події
14:31 17.06.2026

Українська Fire Point та німецька Hensoldt уклали угоду щодо розробки системи ПРО Freyja

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Українська оборонна компанія Fire Point спільно з німецьким виробником Hensoldt підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU) щодо розробки протибалістичної системи "Фрея" (Freyja), йдеться у релізі компанії.

Згідно з ним, угоду було підписано на полях міжнародної виставки озброєнь Eurosatory 2026, яка раз на два роки проходить у Парижі і в якій Fire Point вперше бере участь із власним стендом та розробками.

Передбачається, що німецька компанія відповідатиме за постачання радарів TRML-4D, що відіграватимуть ключову роль у системи протиракетної оборони (ПРО), а також їх подальшу інтеграцію.

У Hensoldt пояснили, що відповідний радар базується на новітній радіолокаційній технології AESA, що таким чином забезпечує виявлення та супровід близько 1,5 тис. повітряних цілей усіх типів.

У свою чергу Fire Point виступатиме генеральним підрядником та матиме загальні повноваження щодо системи ПРО. Компанія здійснюватиме виробництво, випробування, постачання ракет FP-7, включно із системами управління та пусковими установоками, а також інтеграцію основних компонентів в систему.

"Співпраця з Fire Point над проєктом FREYJA є важливим кроком до масштабованого європейського внеску в оборону від балістичних ракет", – цитуються у релізі слова СЕО Олівера Дьорре Hensoldt.

Зазначається, що на початку червня Fire Point провела нове важливе випробування ракети-перехоплювача FP-7.X, яка створюється в рамках розробки системи протиповітряної та протиракетної оборони Freyja.

Раніше повідомлялось, що перше бойове використання системи Freya, яку позиціонують як дешевший аналог Patriot для перехоплення балістичних ракет, може відбутися вже до кінця 2026 року. Про це у травні заявив співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман.

Згідно з його даними, розробка відповідного проєкту створення системи ППО із перехоплення балістичних ракет перебуває на стадії випробування дослідних зразків та здійснюється разом з європейцями. Штілерман уточнив, що до проєкту Freyja входять Німеччина, Франція та Норвегія.

У соціальній мережі Х Штілерман раніше пояснював, що метою проєкту Freyja є створення пан’європецської єдиної системи протиповітряної та протиракетної оборони. Тоді він зазначав, що перехоплювач FP-7.х – це легка ракета-перехоплювач балістичних загроз, яка створена із композитних матеріалів та зниженою собівартістю пострілу.

Hensoldt – провідна європейська високотехнологічна компанія в оборонній та безпековій галузі, що базується в Тауфкірхені поблизу Мюнхена. Компанія спеціалізується на розробці рішень, для забезпечення повітряної, наземної, морської, кібер- та космічної сфер. У фінансовому звіті компанії за 2025 рік зазначається, що виручка склала EUR2,46 млрд, а штат співробітників становив близько 9,5 тис.працівників. Акції компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі в індексі MDAX.

Теги: #freyja #hensoldt #fire_point

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