Інтерфакс-Україна
Події
14:28 17.06.2026

Латвія передала Україні історичні документи з архівних фондів, переміщених під час і після Другої світової війни

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Латвія передала Україні історичні документи з архівних фондів, переміщених під час і після Другої світової війни

Національний архів Латвії передав комплекс історичних документів українського походження, виявлених під час дослідження національних архівних фондів Латвії, повідомляє Міністерство юстиції України у середу.

"Йдеться про документи, походження яких простежується на території сучасної України у другій половині XIX – першій половині XX століття. Серед них – звіти, довідки, парафіяльні реєстри, креслення проєкту молитовного дому та інші матеріали громад у Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Волинській областях. Вони є частиною документальної спадщини та мають бути повернуті Україні", – йдеться у повідомленні.

Рішення про передачу було ухвалене відповідно до міжнародних принципів збереження культурної спадщини та архівного співробітництва між Україною і Латвією.

За оцінками архівістів, документи опинилися за межами країни походження внаслідок переміщення архівних фондів під час і після Другої світової війни.

Повернення цих документів є важливим прикладом міжнародної солідарності у сфері захисту культурної спадщини та відновлення історичної справедливості, а також допомагає краще зрозуміти складну історію переміщення архівних матеріалів у воєнний час.

Теги: #архів #латвія #документи

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