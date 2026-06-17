Латвія передала Україні історичні документи з архівних фондів, переміщених під час і після Другої світової війни

Національний архів Латвії передав комплекс історичних документів українського походження, виявлених під час дослідження національних архівних фондів Латвії, повідомляє Міністерство юстиції України у середу.

"Йдеться про документи, походження яких простежується на території сучасної України у другій половині XIX – першій половині XX століття. Серед них – звіти, довідки, парафіяльні реєстри, креслення проєкту молитовного дому та інші матеріали громад у Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Волинській областях. Вони є частиною документальної спадщини та мають бути повернуті Україні", – йдеться у повідомленні.

Рішення про передачу було ухвалене відповідно до міжнародних принципів збереження культурної спадщини та архівного співробітництва між Україною і Латвією.

За оцінками архівістів, документи опинилися за межами країни походження внаслідок переміщення архівних фондів під час і після Другої світової війни.

Повернення цих документів є важливим прикладом міжнародної солідарності у сфері захисту культурної спадщини та відновлення історичної справедливості, а також допомагає краще зрозуміти складну історію переміщення архівних матеріалів у воєнний час.